Delmenhorst (ots) - An der Wand und dem Golf entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 2.000,- EUR. Der 16jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch an seiner Wohnanschrift in Wildeshausen angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt.



Bookholzberg - Am Sonntag, den 03.12.2023, um 01:45 Uhr wurde in Bookholzberg in der Jasminstraße erneut ein Pkw durch einschlagen der Seitenscheibe aufgebrochen. Die Tat konnte beobachtet werden und im Rahmen der Fahndung ein 16jähriger Tatverdächtiger aus Bookholzberg angetroffen werden, auf den die Täterbeschreibung zutrifft. Im Rahmen der Aufnahme wird noch ein weiterer angegangener Pkw in der Soltauer Straße bekannt. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen, ob der Tatverdächtige auch für die zweite Tat in der Nacht, sowie den 12 Aufbrüchen in der Nacht zuvor verantwortlich ist, dauern an. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.