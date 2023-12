Bis in den späten Morgen von Montag, 04.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, waren im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mehrere Verkehrsunfälle zu verzeichnen, die auf winterglatter Fahrbahn geschahen.



In der Stadt Delmenhorst befuhr gegen 06:30 Uhr eine 31-jährige Delmenhorsterin mit einem Nissan die Lessingstraße. An der Einmündung zur Friedensstraße wollte sie halten. Auf der schneebedeckten Fahrbahn rutschte der Pkw weiter und kollidierte mit dem Treppengeländer eines gegenüberliegenden Hauses. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro.



Um 08:10 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen die Nordenhamer Straße. Bei einem Bremsvorgang geriet ihr Pkw ins Rutschen und kollidierte seitlich mit dem Volvo einer 62-Jährigen aus Delmenhorst. Hier entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Bei der Aufnahme stellten die Beamten der Polizei fest, dass am Kleinwagen der Unfallverursacherin noch Sommerreifen montiert waren.



Im Landkreis Oldenburg kam es zu drei glättebedingten Verkehrsunfällen. Um 06:30 Uhr kam ein 51-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Mercedes von der Fahrbahn der Kreyenhooper Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die Schäden betrugen etwa 1.800 Euro.



Gegen 07:15 Uhr kam eine 20-Jährige aus Wardenburg in Westerholt mit einem Kleinwagen von der Fahrbahn der Ammerländer Straße ab und in einem Graben zum Stehen. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Sachschäden blieben gering.



Hohe Sachschäden entstanden hingegen um 10:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen. Ein 29-jähriger Mann aus Wildeshausen wollte in der Gewerbestraße wenden, durchbrach dabei mit einem Audi die Schranke einer Firmenzufahrt und kollidierte mit zwei dort geparkten Pkw. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Die Autobahnpolizei Ahlhorn hatte mit einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn zu tun, der bereits unter diesem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5664201 veröffentlicht wurde.



Und auch in der Wesermarsch waren den Witterungsbedingungen geschuldete Unfälle zu verzeichnen. Um 05:50 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Stadland mit einem Kleinwagen die Straße "Golzwarderwurp" in Richtung Brake. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.



Ebenfalls von der Fahrbahn kam ein 47-jähriger Mann aus Stadland in Nordenham ab. Er befuhr mit einem Kleinwagen die Seefelder Straße in Richtung Abbehausergroden. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts ab und seitlich in einem Graben zum Stillstand. Auch hier entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.



Anfang Dezember sollte eigentlich jedes Fahrzeug mit Winterreifen ausgestattet sein. Frost, Schneefall und Glätte sind zu dieser Zeit des Jahres schließlich nichts Außergewöhnliches. Noch wichtiger als die richtige Ausstattung ist aber die Fahrweise eines/einer Jeden. Selbst die beste Bereifung nützt nichts, wenn die gefahrene Geschwindigkeit einfach zu hoch ist.