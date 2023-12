Nach dem erneuten Schneefall im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch waren am Vormittag von Freitag, 08.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, wieder Verkehrsunfälle zu verzeichnen.



In der Stadt Delmenhorst und der südlichen Wesermarsch kam es bis 12:00 Uhr zu keinen Unfällen, die in Verbindung mit der Glätte standen. In der nördlichen Wesermarsch musste die Polizei einen Verkehrsunfall aufnehmen. Im Landkreis Oldenburg waren vier Verkehrsunfälle zu verzeichnen, bei denen aber lediglich Sachschäden entstanden.



Im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Ahlhorn kam es zu insgesamt acht Unfällen mit teilweise leicht verletzten Personen. Jeweils zwei Unfälle ereigneten sich dabei auf den Autobahnen 1 und 28, weitere vier auf der Autobahn 29.

Ein schwerer Unfall beschäftigt die Autobahnpolizei Ahlhorn derzeit auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg ist ab dem Dreieck Stuhr gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen werden längere Zeit in Anspruch nehmen. Zu diesem Verkehrsunfall wird eine detaillierte Pressemitteilung veröffentlicht.