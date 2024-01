Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Straßenverkehr: Am 01.01.2024 ereignete sich gegen 06:10 Uhr im Autobahndreieck Ahlhorner Heide in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Pkw-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Delmenhorst (ots) - Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg.



Ein 39 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Cloppenburg befuhr die A 29 und wollte im Autobahndreieck Ahlhorner Heide auf die A 1 in Fahrtrichtung Hamburg wechseln. In der Kreisfahrt der Anschlussstelle geriet er gegen die Außenschutzplanke. Unmittelbar nach dem Unfall kam eine Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf die Unfallstelle zu. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille gemessen. Daraufhin wurde dem Mann auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden am Pkw und an der Außenschutzplanke wird von der Polizei aus ca. 10.000,- Euro geschätzt. Zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens nicht.