Nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen Nordenham, 29.12.2023, 19:20 Uhr 26954 Nordenham, OT Einswarden, Lange Straße Am 29.12.2023, gegen 19:20 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Nordenham auf zwei Pkw an der Fähre in Blexen aufmerksam.

Delmenhorst (ots) - Der Audi A5 und der BMW befuhren die B212 sowie die Lange Str. in Fahrtrichtung Stadtmitte Nordenham. Die Pkw fuhren mit massiv überhöhter Geschwindigkeit zunächst hintereinander und im Anschluss nebeneinander, sodass für die eingesetzten Beamten der Anschein eines Fahrzeugrennens entstand.

Ein Pkw konnte durch die Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer zum zweiten beteiligten Pkw wurde nachermittelt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sind die Führerscheine des 19-jährigen und des 25-jährigen Fahrzeugführers beschlagnahmt worden.