Am Wochenende haben Unbekannte ein Starkstromkabel von einer Delmenhorster Baustelle entwendet.

Delmenhorst (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



In der Zeit von Samstag, 09. Dezember 2023, 18:30 Uhr, bis Montag, 11. Dezember 2023, 08:00 Uhr, begaben sie sich auf die umzäunte Baustelle in der Weberstraße. Aus einem im Bau befindlichen Supermarkt entwendeten sie ein ca. 20 Meter langes Starkstromkabel, das einen Wert von ungefähr 2.000 Euro hat.



Für den Abtransport des Kabels wird ein Fahrzeug erforderlich gewesen sein. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.