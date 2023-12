Hoher Sachschaden ist über die Feiertage durch einen Einbruch in die Lagerhalle eines Autohandels in Delmenhorst entstanden.

Delmenhorst (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



In der Zeit von Samstag, 23. Dezember 2023, 08:00 Uhr, bis Mittwoch, 27. Dezember 2023, 12:00 Uhr, brachen Unbekannte ein Schloss einer Lagerhalle im Brendelweg, Höhe Düsternortstraße, auf. Nach dem Öffnen des Schiebetores betraten sie die Halle und entwendeten mehrere Felgensätze. Dadurch entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.



Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.