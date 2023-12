Ein Fußgänger wurde am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 06:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt.

Delmenhorst (ots) - Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) mit einem Kleinwagen die Louisenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Allee. Am Busbahnhof bog er verbotswidrig in die als Bussonderstreifen ausgewiesene Westerstraße ein. Er erfasste dabei einen 30-jährigen Mann aus Delmenhorst, der den Einmündungsbereich der Westerstraße zu Fuß querte.



Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzscheibe, die dadurch eingedrückt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Seine Verletzungen wurden zunächst als leicht eingestuft.