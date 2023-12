Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 04.12.2023, gegen 09:45 Uhr, hat eine Fußgängerin leichte Verletzungen erlitten.

Delmenhorst (ots) - Zur Unfallzeit befuhr ein 39-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem Volkswagen die Bebelstraße und beabsichtigte, nach links in die Schulstraße abzubiegen. Hierbei übersah er eine 19-jährige Delmenhorsterin, welche die Schulstraße als Fußgängerin überquerte. Das Fahrzeug überrollte einen Fuß der 19-Jährigen.



Durch den Unfall wurde die Delmenhorsterin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstand kein Sachschaden.