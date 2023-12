Ein Linienbus ist am Montag, 18.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, in Delmenhorst beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



Ein 38-jähriger Mann lenkte den Bus der Linie 204 um 06:35 Uhr vom Busbahnhof Delmenhorst in Richtung Bremen-Huchting. Auf der Bremer Straße, Höhe Heinrichstraße, zersprang die Windschutzscheibe wenige Minuten später mit einem lauten Knall. Der 38-Jährige blieb unverletzt, stoppte den Bus an der nächsten Haltestelle und verständigte die Polizei.



An der Windschutzscheibe des Busses entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro. In unmittelbarer Nähe fand die Polizei einen Stein, der möglicherweise bewusst gegen die Scheibe geworfen worden ist. Wer Personen in der Nähe gesehen hat, die als mögliche Werfer in Frage kommen, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.