Am Sonntag, 26.

Delmenhorst (ots) - November 2023, bemerkte ein 64-jähriger Delmenhorster zufällig einen technisch manipulierten Geldautomaten im Stadtgebiet von Delmenhorst. Die Veränderung konnte er erkennen, da er zuvor selbst Geschädigter einer Betrugstat war und von der Polizei über mögliche Manipulationen an Geldautomaten und vorbeugende Maßnahmen aufgeklärt wurde.



Die informierte Polizei konnte an dem Geldautomaten eine tatverdächtige männliche Person feststellen. Als die Beamten die Person ansprachen, flüchtete diese zunächst, konnte aber nach kurzer Flucht festgenommen werden.



Der festgenommene, 39-jährige Mann war im Besitz von Tatwerkzeugen, mit denen Geldautomaten manipuliert und so die Daten der eingeschobenen Geldkarte sowie die eingegebene Geheimnummer ausgelesen werden können.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen den Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Wie viele Taten der 39-Jährige begangen hat, ist nun Teil der Ermittlungen.



Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger um Aufmerksamkeit bei der Bedienung von Geldautomaten. In jedem Fall sollte mit der persönlichen Geheimnummer sorgsam umgegangen werden. Zum einen sollte diese Nummer niemals preisgegeben werden, zum anderen sollte die Eingabe an Automaten aber auch an Bezahlgeräten immer verdeckt erfolgen.



Weitere Tipps:

- Gehen Sie vorbereitet zum Geldabheben: Halten Sie ihre Geldkarte

bereit, vermeiden Sie es, erst lange in Ihrer Tasche zu suchen

- Geben Sie Ihre PIN niemals an einem Türöffner eines

Bankinstitutes ein. Kein Geldinstitut verlangt für den Zugang

zum Geldautomaten die Eingabe der PIN. Der Kartenleser hat immer

nur die Funktion des Türöffners.

- Schauen Sie sich um, ob Sie beobachtet werden.

- Achten Sie darauf, dass die Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen

beobachtet werden kann. Sorgen Sie für einen ausreichenden

Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden.

- Decken Sie während der PIN-Eingabe das Tastaturfeld mit der

anderen Hand oder einem Gegenstand (z. B. Geldbörse, Tasche) als

Sichtschutz vollständig ab. Das erschwert das Ausspähen

erheblich.

- Heben Sie kein Geld ab, wenn Sie sich unsicher fühlen.

- Nutzen Sie keinen Geldausgabeautomaten, an dem Ihnen etwas

ungewöhnlich erscheint, z. B. angebrachte Leisten oder

Verblendungen, abstehende und lockere Teile, Spuren von Kleber

rund um den Kartenschlitz. Bei Verdacht auf Manipulation sollten

Sie den Automaten nicht nutzen.

- Verständigen Sie die Polizei, um mögliche Spuren sichern zu

können.