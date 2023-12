Eine Seniorin hat am Dienstag, 26.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 14:00 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht und sich mit ihrem Pkw vom Unfallort entfernt. Der Führerschein der Frau wurde von der Polizei sichergestellt.



Die 87-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit einem Kleinwagen die Lemwerderstraße in Richtung Hasberger Straße. Beim Vorbeifahren an Fahrzeugen berührte sie mit ihrem Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Opel einer 36-Jährigen aus Delmenhorst. Am Opel entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Obwohl die Seniorin von einer Zeugin auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht wurde, setzte sie ihre Fahrt fort. Die Zeugin verständigte die Polizei. Nur wenig später wählte ein weiterer Zeuge den Notruf. Er war mit einem Pkw auf der Stedinger Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Vor ihm fuhr eine ältere Frau mit einem Kleinwagen, die den Pkw in sehr unsicherer Weise fortbewegte. Es handelte sich erneut um die 87-Jährige.



Sie wurde von der Polizei gestoppt und machte einen verwirrten Eindruck. Gegen die 87-Jährige leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Sie untersagten der Frau die weitere Teilnahme am fahrerlaubnispflichtigen Straßenverkehr. Mit der Sicherstellung ihres Führerscheins war sie einverstanden.