Beschädigte Ampelanlage - Grüne Straße / Anton-Günther-Straße Am 01.01.2024, um 03:45 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass eine Ampelanlage in der Grüne Straße Ecke Anton-Günther-Straße beschädigt worden ist.

Delmenhorst (ots) - Vor Ort kann festgestellt werden, dass ein Ampelgehäuse herunterhängt. Wie es zu der Beschädigung gekommen ist, konnte bisher nicht geklärt werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Delmenhorst unter 04221 - 1559 - 115, zu melden.



Pkw - Brand



Am 01.01.2024, um 01:36 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Pkw in der Bremer Straße 288, in Delmenhorst, gemeldet. Der Pkw brannte dabei vollständig aus. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Delmenhorst gelöscht. Ersten Ermittlungen zur Folge ist nicht auszuschließen, dass Feuerwerkskörper ursächlich für den Brand sein könnten.



Brand einer Garage



Am 31.12.2023, um 23:57 Uhr, wurde der Polizei der Brand einer Garage in der Cramerstraße, in Delmenhorst, gemeldet. Vor konnte ein Schwellbrand im inneren festgestellt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Delmenhorst gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Mehrere kleinere Brände im Stadtgebiet.



In der Silvesternacht kam es im Stadtgebiet Delmenhorst zu mehreren Container- bzw. Mülleimerbränden. Die Brände wurden jeweils zeitnah entdeckt und konnten durch die Feuerwehr Delmenhorst gelöscht werden. Größere Schäden sind dadurch ausgebleiben.



Körperliche Auseinandersetzung



Am 31.12.2023 kam es um 04:34 Uhr in der Kneipe Slatterys in Delmenhorst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Besuchern. Als die eingesetzten Beamten den Sachverhalt klären wollten, wurden diese von anwesenden Personen bedrängt. Auf Grund der Situation mussten kurzzeitig Zwangsmaßnahmen in Form von einfacher körperlicher Gewalt angewendet werden.

Gegen eine Person wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Person wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.



Die Silvesternacht ging für die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch relativ ereignisreich zu Ende. Zu größeren Einsatzlagen oder körperlichen Angriffen auf Polizei und Rettungskräften ist es nicht gekommen.