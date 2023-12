Ein stark alkoholisierter Mann hat am Mittwoch, 13. Dezember 2023, in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst randaliert.

Delmenhorst (ots) - Mehrfachen Aufforderungen zur Ruhe ist er nicht nachgekommen und musste in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er Widerstand.



Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Leibnizstraße verständigte gegen 20:00 Uhr die Polizei. Im Notruf schilderte er, dass ein anderer Hausbewohner seit Stunden im Hausflur stehen und schreien würde. Die eintreffenden Beamten trafen im Flur auf den 33-jährigen Mann, der auch zu diesem Zeitpunkt herumschrie. Sie forderten ihn zur Ruhe und zum Aufsuchen seiner Wohnung auf. Dieser Aufforderung kam der Mann zunächst nach. Als die Beamten das Mehrfamilienhaus bereits fast verlassen hatten, trat der 33-Jährige erneut in den Flur. Auf die wiederholte Aufforderung zum Aufsuchen der Wohnung reagierte er mit dem Wurf einer Glasflasche in Richtung der Beamten. Sie nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und auch zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. Dabei leistete er Widerstand.



Gegen den 33-jährigen Mann ist ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden. Er wies einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille auf und zeigte Anzeichen, die auf den Konsum weiterer Drogen deuteten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe an. Die Beamten blieben unverletzt.