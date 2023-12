Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 05.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 18:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt.



Zur Unfallzeit befuhr ein 51-jähriger Delmenhorster mit einem Mercedes die Louisenstraße in Richtung Bahnhof. Dabei kollidierte er mit dem geparkten Audi einer 21-Jährigen aus Delmenhorst. Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.