Barnstorf - Verkehrsunfallflucht

Diepholz (ots) - Am Donnerstag,07.12.2023, zwischen 12:00 und 17:00 Uhr kam es an der Einmündung Eydelstedter Weg/ Am Kampe zu einer Verkehrsunfallflucht.

Vermutlich hat ein Lkw beim Rückwärtsfahren oder Rangieren eine Straßenlaterne sowie den Maschendrahtzaun eines Anwohners beschädigt. Anschließend hat sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.



Sulingen - Diebstahl



Unbekannte sind zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 08.45 Uhr durch die Umzäunung auf das Gelände es Wertstoffhofes in der Rudolf-Diesel-Straße eingedrungen. Der oder die Täter entwendeten mehrere Mobiltelefone aus einem Abfallcontainer und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.



Sulingen - Verkehrsunfall



An der Einmündung Diepholzer Straße / B 61 verursachte gestern gegen 16.10 Uhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall. Als er aus der Diepholzer Straße nach rechts auf die B 61 einbiegen wollte, übersah er den Pkw eines 30-jährigen Fahrers. Dieser befuhr die B 61 in Richtung Bassum. Beide Pkw kollidierten, ohne dass jemand verletzt wurde. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro.



Stuhr - Einbruch



Zwei unbekannte Täter sind am Dienstag gegen 19.45 Uhr in eine Wohnung im Erdgeschoss in der Claudiusstraße eingebrochen. Bei der Durchsuchung der Räume wurden sie vom Bewohner gestört und flüchteten ohne Diebesgut. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.



Stuhr - Radfahrerin verletzt



Eine 79-jährige Radfahrerin ist gestern bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bassumer Straße / Feldstraße leicht verletzt worden. Sie befuhr gegen 11.45 Uhr zusammen mit einem Linienbus die Feldstraße. Als der Bus sieht überholte und beim Rechtsabbiegen ihren Weg schnitt, musste sie ausweichen und stürzte. Die 79-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Der Linienbus fuhr weiter, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und bittet um Hinweise, Tel. 0421 / 80660.