Stuhr - Einbruch In der Zeit vom 23.12.23 bis zum Neujahrstag, 01.01.24, sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Astrid-Lindgren-Straße eingebrochen.

Diepholz (ots) - Die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür ins Haus ein, durchsuchten mehrere Räume und verschwanden anschließend unerkannt, jedoch ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.



Stuhr - Nicht mehr fahrtüchtig



Ein 89-jähriger Pkw-Fahrer ist am Neujahrstag gegen 18.20 Uhr in der Syker Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat mehrere Straßenpoller beschädigt. Mehrere Fußgänger hatten Glück, konnten sich in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Der 89-jährige Fahrer war bei der Unfallaufnahme durch die Polizei desorientiert und stand unter dem Einfluss von Medikamenten. Die Polizei hat den Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro.



Twistringen - Einbruch



In der Zeit vom 27.12.23 bis zum 01.01.24 sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Am Grasweg eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen in das durch einen Brand beschädigte Haus ein. Mit einer Geldkassette (Inhalt unbekannt) verließen die Täter das Haus unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.



Sulingen - Über 100000 Euro Schaden



Ein Schaden von über 100000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am 01.01.24 gegen 09.40 Uhr in Sulingen Stadt entstanden. Der 44-jährige Fahrer eines Lkw-Sattelzuges war nach eigenen Angaben durch "Sekundenschlaf" auf der B 214 nach rechts von der Straße abgekommen, hatte Leitpfosten und Straßenschilder überfahren und war anschließend im Straßengraben gelandet. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden war aber nicht zuletzt durch die aufwendige Bergung nicht unerheblich.