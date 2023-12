Syke / Brinkum - Nach Schockanruf: Betrüger erbeuten Bargeld Erneut ist es Betrügern gelungen, einen Rentner mithilfe eines sogenannten "Schockanrufs" um eine hohe Bargeldsumme zu bringen.

Diepholz (ots) - Am vergangenen Dienstag, gegen 11:00 Uhr, erhielt ein 84-jähriger Syker einen Anruf auf sein Festnetztelefon. Am anderen Ende führten unterschiedlich agierende Täter das Telefonat und gaukelten dem Rentner vor, dass dessen Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun bei der Polizei im Gefängnis sitze. Damit seine Tochter das Gefängnis verlassen könne, müsse der Rentner eine Kaution in Höhe von 30.000EUR hinterlegen. Nachdem der Geschädigte einen fünfstelligen Betrag von seinem Konto abgehoben hat, lotsten die Täter den Rentner zum Lidl Parkplatz nach Brinkum, wo schließlich gegen 14 Uhr die Übergabe des Geldes an eine männliche Person mit Corona-Maske stattfand. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden von der Polizei Diepholz geführt. Hinweise können unter der Tel. 05441 / 971-0 mitgeteilt werden.



Die Polizei warnt eindringlich vor solchen "Schockanrufen", die vor allem auf ältere Menschen abzielen. Die Betrüger versetzen den Opfern mit perfiden Maschen einen Schockmoment und bringen diese durch geschickte Gesprächsführung und Ausüben von Druckmomenten dazu, Bargeld oder Wertgegenstände auszuhändigen. Bei fragwürdigen Anrufen, sollte das Gespräch umgehend beendet und die Polizei über 110 oder den bekannten örtlichen Telefonnummern informiert werden. Bitte weisen Sie ältere Familienangehörige, aber auch Nachbarn oder Bekannte, auf diese Masche hin.