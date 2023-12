Landkreis - Glätteunfälle Am gestrigen Dienstag kam es aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen im Landkreis zu mehreren Verkehrsunfällen.

Diepholz (ots) - In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, ein 24-jähriger Pkw-Fahrer wurde jedoch leicht verletzt, als sein Fahrzeug gegen 07.30 Uhr in Martfeld Hollen auf der L 202 ins Rutschen geriet und gegen einen Baum prallte. Der Schaden beträgt ca. 8000 Euro.

In Stuhr-Varrel, Schulstraße Einmündung Burgunderweg, geriet in der Nacht zu Dienstag gegen 02.30 Uhr ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und kippte auf einem Acker auf die Seite. In Bruchhausen-Vilsen, Berxer Westerheide, geriet gegen 06.40 Uhr ebenfalls ein Transporter beim Abbiegen in einen Graben. Die 24-jährige Fahrerin blieb unverletzt. In Bassum auf der B 61 kam es zeitgleich zu zwei Verkehrsunfällen. Als gegen 07.25 Uhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug abbremste, geriet der nachfolgende Pkw eines 31-jährigen Fahrers beim Bremsen ins Schleudern, streifte den Pkw des 52-Jährigen und fuhr durch eine Hecke gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt ca. 4000 Euro. Nur wenig weiter auf der B 61 musste eine 41-jährige Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremsen. Als die nachfolgende 21-jährige Fahrerin ebenfalls bremste, geriet ihr Pkw ins Rutschen, streifte die Leitplanke und fuhr auf den Pkw der 41-Jährigen auf.



Schwarme - Einbruch



Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 30.11.23, bis Montag, 04.12.23, in das Jugendhaus in der Verdener Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt ins Gebäude. Mit mehreren Teilen Diebesgut verließen sie den Tatort wieder. Der Schaden beträgt ca. 1600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.



Sulingen - Einbruch



In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in ein Reihenmittelhaus eingebrochen. Die Täter drangen durch ein rückwärtiges Fenster in das Haus ein. Da das Haus zur Sanierung unbewohnt ist, entwendeten die Einbrecher mehrere elektrische Werkzeuge von noch unbekanntem Wert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.