null.

Diepholz (ots) - Verkehrsunfallflucht in 49406 Eydelstedt OT Donstorf / Zeugenaufruf



Bereits am Freitag, den 29.12.2023 gegen 09:20 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die L 344 in der Ortschaft Donstorf von Barver kommend in Richtung Barnstorf.

In Höhe der Straße "Egelriede" kam ihr ein Pkw entgegen, es kam zu einer Berührung zwischen den beiden Außenspiegeln, sodass Sachschaden entstand.

Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hierbei handelte es sich um einen hellen Kombi der Marke VW.

Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf unter Tel. 05442/80477-0 entgegen.