Unfall in Bassum Am Samstag, den 09.12.2023, gegen 19:20 Uhr, kam es auf der Nienburger Straße in Bassum zu einem Verkehrsunfall.

Diepholz (ots) - Ein 39-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem mit ca. 40 Tonnen Holz beladenen Sattelschlepper mit Auflieger die Nienburger Straße in Fahrtrichtung Neubruchhausen. Er ist aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat mehrere Bäume touchiert und ist rechtsseitig im Seitenraum zum Liegen gekommen. Der Fahrzeugführer konnte sich unverletzt aus dem Führerhaus befreien. Ca. 400 Liter Dieselkraftstoff sind in einen wasserführenden Graben gelaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Bassum, die Freiwillige Feuerwehr Neubruchhausen und die Gefahrgutstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Syke wurden eingesetzt und pumpten den Kraftstoff ab. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Diepholz war ebenfalls vor Ort. Das Gespann ist von einem Abschleppunternehmen geborgen worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die eingerichtete Vollsperrung bleibt noch bis zur Beendigung der Bergung des Transportgutes bestehen.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Stuhr-Heiligenrode



Am Sonntagmorgen, um 06:50 Uhr, befuhr ein 34jähriger Sulinger mit seinem Audi die Heiligenroder Straße in Richtung Bassum. Im Verlauf einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, geriet in den Seitenraum und kollidierte mit einem Baum. Der Sulinger wurde durch den Unfall leicht verletzt, der nicht mehr fahrbereite Pkw wies eine Schadenshöhe von ca. 5000EUR auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.



Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer in Weyhe



Am späten Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, kontrollieren Beamte der Weyher Polizei auf der Straße Im Schmalen Bruch in Weyhe-Leeste einen VW. Sie stellen fest, dass der 34jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem Syker wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Einige Stunden später, um 00:55 Uhr, sollte ein 25jähriger Weyher auf der Angelser Straße in Weyhe-Leeste, kontrolliert werden. Dieser entzog sich mit seinem VW zunächst der Kontrolle, konnte dann jedoch auf der Leester Straße wieder festgestellt werden. Letztlich stellte er seinen Pkw an der Leester Straße ab und versuchte zu Fuß vor den Polizeibeamten zu fliehen, er konnte jedoch eingeholt und gestellt werden. Er widersetzte sich im weiteren Verlauf vehement der Kontrolle, trat und schlug nach den Beamten, jedoch ebenfalls erfolglos. Bei ihm wurde ebenfalls eine deutliche Alkoholisierung festgestellt und er wurde dem Polizeikommissariat Weyhe zur Blutentnahme zugeführt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Angriffes auf die Polizeibeamten eingeleitet.



Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.



PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---