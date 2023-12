Bassum - Einbruch in ein Doppelhaus In der Zeit von Donnerstag (28.12.2023), 17:00 Uhr, bis Freitagmorgen (29.12.2023), 10:00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Doppelhaus, in der Rostocker Straße in 27211 Bassum, gekommen.

Diepholz (ots) - Das Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Umstände in Tatortnähe bemerkt haben oder können sonstige Hinweise zur Tat liefern, wenden Sie sich bitte an die Polizei Syke unter 04242/9690.



Sulingen - Verkehrsunfallflucht



Am Freitag (29.12.2023) zwischen 07:50 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den auf dem Parkplatz beim Krankenhaus in Sulingen abgestellten Pkw Kia Soul (in weiß).

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden am Pkw Kia Soul beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter Tel.: 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.



Diepholz - Verkehrsunfallflucht



Am Freitag (29.12.2023) zwischen 12:35 Uhr und 12:55 Uhr parkte der Geschädigte seinen VW Tiguan auf den Parkplatz des Zimmermann Marktes in Diepholz. Im genannten Zeitraum seiner Abwesenheit beschädigte der bislang unbekannte Verursacher vermutlich mit einem Einkaufswagen den ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan. Anschließend verließ der Verursacher die Örtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.