Barenburg - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am frühen Sonntagmorgen (Heiligabend) befuhr ein 30-Jähriger aus Uchte mit seinem Pkw die Bundesstraße 61 aus Richtung Barenburg kommend in Fahrtrichtung Sulingen.

Diepholz (ots) - Der Funkstreifenwagen der eingesetzten Polizeibeamten stand aufgrund eines anderen Einsatzes zu diesem Zeitpunkt mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der B61. Der 30-Jährige fuhr teilweise frontal auf den Streifenwagen zu und hielt direkt neben diesem an. Als eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden sollte, setzte der 30-Jährige die Fahrt zunächst in Richtung Sulingen und weiter über Sulinger Bruch in Richtung Ölstraße fort. Nach ca. 5 km leistete der 30-Jährige dem Anhaltesignal der Polizeibeamten Folge, sodass im Sulinger Bruch eine Überprüfung des Fahrzeugführers durchgeführt werden konnte. Hierbei wurde festgestellt, dass der 30-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Im Rahmen der Kontrolle wurden zudem eine Machete, ein Pfefferspray, diverse Betäubungsmittel sowie Falschgeld aufgefunden.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 30-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Asendorf - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person



Am frühen Morgen des 25.12.2023 ist ein 65-jähriger Mann aus Delmenhorst aus bislang unbekannter Ursache südlich von Asendorf mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einem Straßengraben verunfallt. Durch den Verkehrsunfall wird der Fahrzeugführer im PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Im Anschluss wurde der schwer verletzte Delmenhorster mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen.

Aufgrund des Unfallgeschehens war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.