Kirchdorf - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung In Kirchdorf in der Brinkstraße kam es am 03.12.2023 gegen 05:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Diepholz (ots) - Ein männlicher Fahrzeugführer (24 Jahre, aus Kirchdorf) befuhr mit seinem Pkw die Brinkstraße in Richtung der Bundesstraße 61. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen mehrere Heckenpflanzen. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,08 Promille. Nach der Blutprobe wurde der Führerschein des Fahrzeugführers einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.



Sulingen - Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 01.12.2023 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz beim Blumencenter Wiesmoor in Sulingen in der Berliner Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Pkw der Marke Toyota. Anschließend verließ der Unfallbeteiligte den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden an dem Pkw wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04271-9490 bei der Polizei in Sulingen zu melden.



Bassum - Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Samstag, den 02.12.2023, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der B51 in Höhe Bassum zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Twistringen wollte nach links auf die Straße Nienhaus abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw, welcher mit einem 63 Jahre alten Mann und einer 58 Jahre alten Frau aus Stuhr besetzt war. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Die drei beteiligten Personen wurden auf Grund des Verkehrsunfalls leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.