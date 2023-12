Syke - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Diepholz (ots) - Am 16.12.2023, gegen 16:20 Uhr, beabsichtigt ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Syke mit seinem Pkw von der Zufahrtsstraße Zum Hachepark nach links abzubiegen, um in den dort vorhandenen Parkbuchten einzuparken.

Beim Abbiegen übersieht er einen entgegenkommenden 76-jährigen Pedelec-Fahrer aus Syke, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kommt. Infolge der Kollision wird der 76-Jährige auf den Pkw aufgeladen, kommt im Anschluss zu Fall und wird leicht verletzt.

Er wird mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Es entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.