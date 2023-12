Stuhr - Granate erfolgreich gesprengt Bei Bauarbeiten war am Montag späten Nachmittag in Brinkum Nord, Henleinstraße, eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Diepholz (ots) - Nach Aussage des Kampfmittelbeseitigungsdienstes kann die Granate nicht abtransportiert werden, sondern muss am Fundort gesprengt werden.

Nachdem am heutigen Dienstagmorgen ein Teil des Gewerbegebietes evakuiert worden war, die BAB 1 zwischen Brinkum und Groß Mackenstedt in beide Richtungen voll gesperrt war, konnte der Sprengmeister die Granate kontrolliert sprengen. Gegen 13.30 Uhr war die Sprengung erfolgreich geschehen und die Straßensperrungen und die Evakuierungen konnten aufgehoben werden.

Es kam zu keinerlei nennenswerten Störungen.



Stuhr - Jugendliche Einbrecher festgenommen



In der Nacht zum Montag gegen 03.40 Uhr sind zwei Jugendliche in die Tabakbörse in der Syker Straße eingebrochen. Um in das Geschäft zu gelangen, wurden zwei Gullydeckel ins Fenster geworfen. Aus dem Geschäft entwendeten die Beiden 90 E-Zigaretten, Tabakzigaretten und Bargeld. Bei dem Einbruch wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei konnte die Videoaufnahmen kurz nach dem Einbruch bei der Tatortaufnahme sichten. Hierbei kamen ihnen die beiden Jugendlichen bekannt vor und sie fuhren zu einer Wohnanschrift. Hier konnten Beide angetroffen werden. Auch ein Teil des Diebesgutes konnte in der Nähe sichergestellt werden. Die beiden 16 und 17-Jährigen wurden festgenommen und zur Dienststelle nach Weyhe gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden Beide an die Eltern übergeben.



Stuhr - Einbrüche



Im Laufe des Wochenendes von Freitag bis Montag sind Unbekannte in gleich vier Gewerbebetriebe in Stuhr eingebrochen. In der Blockener Straße drangen die Täter in ein Neurozentrum ein. Im der Straße Am Rathaus in eine Schildermacherei, eine Tierarztpraxis und eine Naturheilpraxis. Ob die Täter Diebesgut erlangten steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.



Syke - Einbruch



In der Straße Zum Hoope sind in der Nacht von Sonntag auf Montag Unbekannte durch ein Fenster in eine Scheune eingedrungen. Sie entwendeten einen Fahrradträger für Pkw's, mehrere Werkzeuge und einen Rasenmäher. Der Schaden beträgt mindestens 1700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.



Sulingen - Pkw aufgebrochen



Auf einem Parkplatz in der Südstraße haben Unbekannte in der Nacht zum heutigen Dienstag zwei Pkw aufgebrochen. Bei einem Audi A 4 und einem VW-Golf wurde jeweils eine Seitenscheibe zerstört. Aus dem Audi entwendeten die Täter eine Sporttasche. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.



Rehden - Pkw nicht zugelassen und der Fahrer unter Alkohol



Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Montag gegen 11.45 Uhr von der Polizei gestoppt. Der Fahrer war mit einem nicht zugelassenen Pkw in der Düversbrucher Straße unterwegs. Damit aber nicht genug, der Fahrer stand auch unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 1,2 Promille. Nach der 32-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde ihm die Weiterfahrt eindringlich untersagt.