Sulingen - Diebstahl Einer 60-jährigen Frau wurde gestern zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr beim Einkaufen im Lidl-Markt in der Nienburger Straße die Geldbörse samt Inhalt entwendet.

Diepholz (ots) - Der oder die Unbekannte hat der 60-Jährigen die Geldbörse unbemerkt aus der Jackentasche gezogen und ist dabei unerkannt geblieben. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.



Sulingen - Fahrer unter Alkoholeinfluss



Mit über 2,6 Promille war gestern gegen 13.20 Uhr ein 74-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi in Groß Lessen unterwegs. Er geriet, vermutlich durch den Alkoholeinfluss, nach rechts von der Straße ab und kam im Seitenraum zum Stehen. Schaden ist dabei nicht entstanden. Der 74-Jährige musste zunächst eine Blutprobe abgeben, danach wurde sein Führerschein beschlagnahmt.



Wetschen - Pedelec Diebstahl



Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Wetschen, Dückenort, ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Victoria im Wert von 1100 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.



Syke - Pkw angefahren und geflüchtet



Ein auf dem Rewe-Parkplatz in der Hauptstraße abgestellter VW-Golf wurde gestern gegen 11.15 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich unerkannt. Am Pkw VW-Golf entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.