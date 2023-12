Sulingen - Falsche Wasserwerker Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr haben sich zwei noch unbekannte Täter an der Haustür eines älteren Ehepaares im Fladderweg als Wasserwerker ausgegeben und so Zutritt ins Wohnhaus erlangt.

Diepholz (ots) - Ein Täter lenkte die Geschädigten ab, indem er sie in den Keller lockte. Der zweite Täter durchsuchte in der Zwischenzeit das Schlafzimmer, ohne jedoch fündig zu werden. Die beiden falschen Wasserwerker verließen daraufhin das Ehepaar wieder.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Die Polizei rät in solchen Fällen, niemanden ohne nähere Überprüfung ins Haus zu lassen. Die Täter nutzen immer wieder die Gutgläubigkeit der Hausbewohner aus.

Weitere Infos unter www.polizei-beratung.de



Sulingen - Diebstahl eines Pedelec



Am Dienstag zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr haben Unbekannte ein an der Kirche in der Lange Straße verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Kalkhoff entwendet. Der Wert des Rades beträgt rund 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.



Weyhe/Syke - Weitere Straftaten zur Last gelegt



Am Montagabend hatte die Polizei in Weyhe einen 35-jährigen Mann festgenommen, der u.a. einen Kanister Motoröl entwendet hatte. Auch ein Fahrrad und Utensilien zum Dieseldiebstahl wurden bei ihm gefunden. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam musste der 35-Jährigen am Dienstag nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden (wir berichteten).

Weitere Ermittlungen führten jetzt zu dem Ergebnis, dass mindestens 13 weitere Taten dem 35-Jährigen angelastet werden können. Im Zeitraum von Oktober bis heute wurden in Bruchhausen-Vilsen, Martfeld und Schwarme insgesamt 13 Einbrüche und Diebstähle der Polizei gemeldet, die auf das Konto des 35-Jährigen gehen. Bei den Einbrüchen in Werkstätten, Schuppen und landwirtschaftlichen Anwesen wurden überwiegend Werkzeuge, Fahrräder, Pedelecs entwendet, aber auch Münzsammlungen und Sporttaschen.

Die Polizei prüft, ob der Tatverdächtige darüber hinaus noch für weitere Einbrüche oder Diebstähle in Frage kommt, auch Überregional.



Bassum - Verkehrsunfallflucht



Auf dem Parkplatz des Inkoop Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße hat am Montag gegen 10.15 Uhr ein vermutlich dunkelgrauer Lieferwagen im Vorbeifahren einen geparkten Pkw Opel touchiert und stark beschädigt. An dem Pkw der 42-jährigen Besitzerin entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.



Bassum - Unter Alkohol und Betäubungsmitteln



Die Polizei stoppte am Mittwoch gegen 13.40 Uhr in der Straße In der Hollbinde einen 36-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Der 36-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Überprüfung ergab 1,2 Promille. Nachdem der 36-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde ihm die Weiterfahrt eindringlich untersagt.



Weyhe - Auf parkenden Pkw aufgefahren



Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 22.55 Uhr bei Dunkelheit und starkem Regen in der Angelser Straße ungebremst auf einen geparkten Pkw aufgefahren. Der 29-Jährige war in Richtung B 6 unterwegs, als er aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse, das geparkte Fahrzeug übersah und auffuhr. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mindestens 20000 Euro.