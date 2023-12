Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr sprach ein bislang unbekannter Mann in Sulingen, ein 11-jähriges Mädchen im Bereich der Hindenburgstraße Ecke Schützenstraße an und bedrohte es.

Diepholz (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann anschließend im Bürgerpark dem Mädchen ihren Rucksack und ein Handy weggenommen haben. Danach verließ der Mann den Bürgerpark. Das Kind machte sich sofort auf den Weg zur Polizei.

Im Laufe des Nachmittags konnte die Polizei das Handy und den Rucksack im Bürgerpark auffinden.



Nach Angaben des Kindes soll der Mann ca. 30 Jahre alt und ca. 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er hatte eine normale Statur, dunkelblonde bis braune Haare und einen kurzen Bart. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Jacke. Der Unbekannte sprach deutsch mit dem Kind.



Wer am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im Bereich Hindenburgstraße / Bürgerpark etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.