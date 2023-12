Sulingen - Verkehrsunfallflucht Auf dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses Sulingen in der Schmelingstraße ist gestern zwischen 05.55 Uhr und 14.10 Uhr ein geparkter VW-Polo von einem Unbekannten beschädigt worden.

Diepholz (ots) - Der oder die Unbekannte muss mit dem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den VW-Polo geraten sein. Anschließend ist der Unbekannte unerlaubt geflüchtet und hat sich nicht um den Schaden gekümmert. Am VW-Polo entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.



Diepholz - Fahrer unter Alkoholeinfluss



Den Fahrer eines VW-Golf hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 00.45 Uhr in der Maschstraße kontrolliert. Da der 36-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, fand eine Überprüfung der Atemluft statt. Mit einer Konzentration von 1,4 Promille war die Weiterfahrt für den 36-Jährigen zu Ende. Er musste eine Blutprobe abgeben und auch seinen Führerschein. Die Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei zunächst einbehalten, um die Gefahr einer Weiterfahrt auszuschließen.



Neuenkirchen bei Bassum - Unfall im Gegenverkehr



Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr geriet ein 48-jährigen Pkw-Fahrer mit seinem Gespann aus Pkw und Anhänger, aus noch unbekannten Gründen, über die Fahrbahnmitte der B 61 und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 56-jährigen Fahrers. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Der Pkw war nach der Kollision aber nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 42000 Euro.



Syke - Alkoholisiert und uneinsichtig



Ein 45-jähriger alkoholisierter Mann hat gestern gegen 21.50 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Syke, Mühlendamm, einen Holzzaun beschädigt. Mit dem abgerissenen Holz hat er versucht in einer Feuerschale das ausgehende Feuer wieder in Gang zu bringen. Als die Polizei den 45-Jährigen kontrollierte, zeigte er sich ziemlich uneinsichtig. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholbeeinflussung von 2,4 Promille. Den Mann erwartet ein Strafverfahren und eine Schadensersatzforderung.



Stuhr - Parkbank angezündet



Unbekannte haben am Mittwoch gegen 20.15 Uhr mit Brandbeschleuniger eine Parkbank auf dem Kinderspielplatz in der Weyher Straße angezündet. Ein 16-Jähriger entdeckte den Brand und informierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. An der Parkbank entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.



Weyhe - Einbruch



Am Mittwochnachmittag zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr sind Unbekannte in ein Haus im Hahnenfelder Weg eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Hauses und durchsuchten im Haus mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen konnte sie Bargeld erlangen und sind dann unerkannt geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.