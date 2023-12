Am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle von mehreren Personen über Notruf der Brand in einem Wohnhaus in Twistringen, Große Straße, gemeldet.

Diepholz (ots) - Die ersten Rettungskräfte stellten starken Rauch im Stadtkern fest und einen brennenden Anbau an einem Mehrfamilienhaus. Aus der brennenden Wohnung mussten drei Personen gerettet bzw. waren bereits von Ersthelfern gerettet worden.

Alle drei, zwei Männer und eine Frau, wurden mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Auch aus dem Mehrfamilienhaus mussten insgesamt 17 Personen, darunter auch zwei Kinder, mit leichten Rauchgasintoxikationen vom Rettungsdienst versorgt werden. Alle Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus mussten evakuiert werden.



Die Große Straße, B 51, wurde für die Rettungs.- und Löscharbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.



Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt und erste Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Bislang steht die Brandursache noch nicht fest. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen mindestens 200000 Euro.



Das Mehrfamilienhaus ist durch den starken Rauch zunächst nicht bewohnbar, alle Bewohner wurden von der Stadt untergebracht bzw. kamen bei Angehörigen unter.