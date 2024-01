Syke - Verkehrsunfall Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin wollte gestern gegen 12.25 Uhr vom Parkplatz eines Baumarktes nach links in Richtung Bremen auf die Barrier Straße (B 6) einfahren.

Diepholz (ots) - Hierbei übersah sie den Pkw einer 49-jährigen Fahrerin, die die B 6 in Richtung Syke befuhr. Beide Pkw kollidierten, wobei niemand verletzt wurde. An den Pkw entstand ein Schaden von zusammen 13500 Euro.



Barnstorf - Verkehrsunfall



Bei einem Wendeversuch fuhr gestern gegen 19.00 Uhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin in der Parkplatzzufahrt eines Discounters in der Bremer Straße gegen einen Zaun. Dabei wurde ein Vorderrad abgerissen und der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.



Twistringen - Sachbeschädigungen



In der Zeit vom 31.12.23 bis 02.01.24 haben Unbekannte auf dem Zentralparkplatz in der Kirchstraße diverse Sachbeschädigungen begangen. Der gesamte Schaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert. U.a. wurde ein Stahlschrank aufgebrochen und eine Zeitschaltuhr herausgerissen, das Dach einer Pergola, eine Sitzbank und ein Wasserspieltisch beschädigt. Auch mehrere Holzplanken der Bühne wurden herausgerissen. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.