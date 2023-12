Weyhe / Sulingen - Erneut Diebstähle von Wertstoffhöfen Unbekannte Personen begaben sich in der Zeit von Samstag, 13:15 Uhr, bis Montag, 08:40 Uhr, auf das Gelände des Wertstoffhofes in der Rudolf-Diesel-Straße in Sulingen und entwendeten Elektroschrott.

Diepholz (ots) - Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Auch bei dem Wertstoffhof in Weyhe kam es zu einem Diebstahl von Elektroschrott. Der Tatzeitraum liegt hier am Montagmorgen, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, möge die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, verständigen.



Weyhe - Verkehrsunfall mit drei Beteiligten



Am Montag, um 09:25 Uhr, kam es auf der Rieder Straße zwischen Ahausen und der Sudweyher Straße zu einem Auffahrunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei 44- und 53- jährige Transporterfahrer befuhren hintereinander die Rieder Straße und mussten etwa 500m vor der Sudweyher Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender 29-jähriger Lübecker bemerkte dies zu spät und fuhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf den Transporter des 53-jährigen auf, der wiederum auf den davorstehenden Transporter geschoben wurde. Der 29-jährige Verursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 16.000EUR.



Bassum / Twistringen - In Häuser eingebrochen



Am Montag, zwischen 09:30 Uhr und 17:20 Uhr, drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hasseler Moor in Bassum ein und durchsuchten mehrere Räume des Hauses nach Diebesgut. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist noch unbekannt.

Am Nachmittag, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Grünen Weg in Twistringen. Durch die Täter wurden mehrere Räume durchsucht. Das Stehlgut ist noch unbekannt. In beiden Fällen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, Hinweise entgegen.



Sulingen - In Gegenverkehr geraten und geflüchtet



Am Montag, gegen 08:05 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Schwafördener mit seinem PKW die Umgehungsstraße von der L202 (Bocksgründen) kommend in Richtung Sulingen / Berliner Straße. In Höhe einer Rechtskurve kam dem 64-Jährigen ein heller PKW entgegen, welcher die Mittellinie überfuhr, so dass sich die beiden linken Außenspiegel der PKW berührten. Am PKW des Geschädigten ist ein entsprechender Sachschaden in Höhe von 1.000EUR entstanden. Der Fahrer des gegnerischen PKW setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Vor und hinter dem flüchtigen PKW sollen sich weitere Fahrzeuge befunden haben, dessen Insassen als mögliche Zeugen in Frage kommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, zu verständigen.



Wagenfeld / Scholen - Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht



Von der Polizei Sulingen werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die am Montag, zwischen etwa 14:30 und 14:56 Uhr, die B61 von Scholen kommend Richtung Sulingen, die B214 von Sulingen-West Richtung Rehden sowie die L239 von Rehden Richtung Wagenfeld befahren haben und denen ein schwarzer Mercedes Vito mit auffälliger Fahrweise entgegengekommen ist. Ein hinter dem Mercedes Vito fahrender Verkehrsteilnehmer hatte mehrere Beinahe Unfälle beobachtet und die Polizei informiert. Polizeibeamten aus Sulingen gelang es, den Fahrer des Mercedes Vito anzuhalten und zu kontrollieren. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass sich der Fahrer übermüdet hinters Steuer gesetzt und hierdurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde deshalb eingeleitet. Das PK Sulingen (Tel. 04271/949-0) sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des namentlich bekannten Fahrers gefährdet wurden.