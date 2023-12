Wagenfeld - Verkehrsunfall mit Wildschwein Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 04.00 Uhr die Straße Lohfeld, von der B 239 kommend, als ein Wildschwein vor sein Fahrzeug lief und beide kollidierten.

Diepholz (ots) - Das Wildschwein verendete und der 21-jährige Fahrer des Pkw verließ zunächst zu Fuß die Unfallstelle, um aber später zurückzukehren. Der Grund seines Verschwindens klärte sich schnell auf, der 21-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 1,4 Promille. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.



Sulingen - Pkw Aufbrüche



In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte zwei Pkw aufgebrochen und Papiere sowie eine Handtasche entwendet. In der Straße Papenheide zerstörten die Täter eine Seitenscheibe eines Kia und in der Schmelingstraße wurde ein VW-Golf auf die gleiche Weise aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 949, entgegen.



Stuhr - Fußgänger schwer verletzt



An der Kreuzung Betsbruchdamm / Rodendamm wurde am Dienstag gegen 06.50 Uhr ein 23-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer wollte vom Rodendamm nach links in den Betsbruchdamm abbiegen, übersah dabei den Fußgänger und kollidierte mit ihm. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



Weyhe - Festnahme nach Diebstahl



Am Montagabend gegen 19.45 Uhr kontrollierte die Polizei im Jeebel an der Kreuzung Kabelweg / Flakstraße einen auffälligen Pkw. Der Pkw und der 35-jährige Fahrer war Zeugen aufgefallen und ihnen verdächtig vorgekommen. In der Nähe des Fahrzeugs entdeckte die Polizei einen Kanister mit Motoröl. Dieser Kanister war zuvor im Stührfeld aus einer Lagerhalle entwendet worden. Im Fahrzeug befand sich ein Fahrrad, von dem der 35-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Weiter befanden sich im Fahrzeug Utensilien zum Diebstahl von Dieselkraftstoff.

Die Polizei nahm den 35-Jährigen fest und brachte ihn zur Dienststelle nach Weyhe. Die Nacht verbrachte der 35-Jährige im Gewahrsam der Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-jährige wieder entlassen.