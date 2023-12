Weyhe / Leeste - Erneut Auto aufgebrochen Zu einem weiteren Autoaufbruch auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Hauptstraße kam es am Sonntag, zwischen 16:10 Uhr und 16:13 Uhr.

Diepholz (ots) - Die Geschädigte stellte ihren schwarzen BMW auf dem Parkplatz ab und verließ diesen für kurze Zeit. Dies machte sich ein noch unbekannter Täter zu Nutze, der den PKW gewaltsam öffnete und eine auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche entwendete. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. Tel. 0421 / 80 66-0, entgegen.



Bassum - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht



Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 00:50 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer zwei Verkehrszeichen an der Einmündung der B51 (Bremer Str.) / Nienhaus. Der Verursacher touchierte die Beschilderung, welche sich auf einer Verkehrsinsel befunden hat und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug des Flüchtigen muss dabei ebenfalls beschädigt worden sein. Am Unfallort wurden blaue und schwarze Fahrzeugteile gefunden. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971 68-0, entgegen.



Rehden - Ohne Führerschein unterwegs



Am Sonntag, um 20:35 Uhr, kontrollierten Beamten der Polizei Diepholz einen Autofahrer, der auf der Wagenfelder Straße in Rehden unterwegs war. Der 20-jährige Autofahrer konnte den Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



Lembruch - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Beamte der Polizei Diepholz kontrollierten am Sonntagabend, um 21:45 Uhr, den 35-jährigen Fahrer eines Transporters, welcher die Alte Dorfstraße in Lembruch befuhr. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Um die Weiterfahrt des 35-Jährigen zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.