Am frühen Samstagmorgen kam es in der Paradiesstraße in Düren zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Düren (ots) - Eine 32jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Schlachthof kommend in Richtung Tivolistraße. Nach dem Durchfahren der Unterführung der Bahngleise, kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß sie gegen mehrere geparkte Pkw und schob diese ineinander. Ein Anwohner wurde durch den Lärm aufmerksam und eilte zu Hilfe. Er stellte fest, dass die Fahrerin berauscht schien. Dies konnte durch die hinzugerufene Polizei mit Hilfe eines Atemalkoholtests bestätigt werden.

Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Insgesamt wurden vier Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 21.000 EUR geschätzt.