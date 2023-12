Auf einem Feld an der Binsfelder Straße Ecke Viandener Straße wurde gestern (03.12.2023) Morgen um 08:13 Uhr ein ausgebrannter Transporter gefunden.

Düren (ots) - Eine Zeugin hatte das Fahrzeug beim Spazierengehen entdeckt und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Beamten war der Wagen bereits gänzlich ausgebrannt, ein Hinzurufen der Feuerwehr war nicht nötig. Ein Zeuge gab an, dass er am Vorabend um 20:00 Uhr gesehen habe, wir der Transporter sich offenbar festgefahren hatte. Da der Fahrzeugfahrer allerdings nicht den Eindruck erweckte, Hilfe zu brauchen, sei er weitergegangen.

Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Das Kennzeichen des Wagens, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Peugeot Boxer handelt, war nicht mehr ablesbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.