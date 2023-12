Am Dienstagnachmittag (19.12.2023) stießen zwei Pkw auf der "Kirchberger Kreuzung" zusammen.

Jülich (ots) - Die Bilanz: Zwei Verletzte sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.



Gegen 17:20 Uhr befuhr eine 73-Jährige aus Jülich mit ihrem Pkw die Bundesstraße 56 aus Richtung Bourheim kommend und beabsichtigte nach links in die Kirchberger Straße abzubiegen.

Hierbei übersah sie den anfahrenden Pkw eines 72-Jährigen aus Alsdorf, der die Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Bourheim befuhr.



Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die Jülicherin schwere und die 73-Jährige Beifahrerin des Aldorfers leichte Verletzungen erlitt.

Sie wurden beide im Anschluss in Krankenhäuser gebracht.