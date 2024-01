In der Nacht von Montag (01.01.2024) auf Dienstag (02.01.2024) versuchte ein 32 Jahre alter Mann sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Nörvenich (ots) - Die Polizei konnte ihn jedoch stellen. Er stand unter dem Einfluss von Drogen und besaß keine gültige Fahrerlaubnis.



Gegen 22:25 Uhr fiel den Beamten der Fahrer in seinem Auto am Kreisverkehr "Am Kreuzberg / Burgstraße" auf. Sie entschieden sich, dem Wagen zu folgen um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Autofahrer reagierte jedoch nicht auf die Aufforderungen, sein Auto anzuhalten. Stattdessen beschleunigte er und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit zuerst durch die Ortslage Nörvenich, dann über die umliegenden Kreis- und Bundesstraßen.



Von der L495 wollte er nach rechts in Richtung Oberbolheim abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er jedoch mit einer Verkehrsinsel. Der Nörvenicher setzte seine Flucht zu Fuß fort und lief in Richtung Gewerbegebiet. Dann überquerte er die L495, rannte über ein Feld und reagierte nicht auf die Aufforderungen, stehen zu bleiben.



Um den Flüchtenden dingfest zu machen, forderte die Dürener Polizei Unterstützung durch einen Hubschrauber und einen Diensthundeführer an, zudem wurde das Feld, auf das sich der Mann geflüchtet hatte, umstellt. Letztendlich konnte der Flüchtende dann auch vor Ort gestellt werden.



Es zeigte sich, dass der 32 Jahre alte Mann diverse Drogen konsumiert hatte, des Weiteren konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Er wird sich nun wegen diverser Vergehen zu verantworten haben: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verursachen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden.