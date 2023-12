Ein 59-Jähriger aus Langerwehe verursachte am Dienstagabend (05.12.2023) im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/ Roonstraße einen Verkehrsunfall.

Düren (ots) - Er war in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Fahrzeug kollidiert.



Der 59-Jährige war gegen 21:25 Uhr mit seinem Pkw auf der Roonstraße, in Fahrtrichtung Bismarckstraße, unterwegs. Zur selben Zeit wartete ein 57-Jähriger aus Düren an der roten Ampel. Der Dürener gab an, dass der 59-jährige aus Langerwehe ihm mit seinem Pkw entgegengekommen sei und hierbei auf seinen Fahrstreifen geraten sei.

Obwohl der 57-Jährige sich durch mehrfaches Hupen und Lichthupe bemerkbar gemacht habe, touchierte der 59-Jährige den Pkw des wartenden Mannes.



Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten in der Atemluft des 59-Jährigen Alkoholgeruch war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Dem Mann aus Langerwehe wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.