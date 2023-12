Zwei bislang unbekannte Personen brachen am Montagabend (11.12.2023) in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße mehrere Briefkästen auf, außerdem verwendeten sie einen Feuerlöscher.

Niederzier (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Gegen 20:30 Uhr wurde ein 45-jähriger Bewohner des Hauses durch Lärm im Flur des Hauses aufmerksam. Der 45-Jährige schloss daraufhin seine Wohnungstür auf, um nachzusehen. Durch das Aufschließen der Tür wurden die beiden Unbekannten, bei denen es sich nach Angaben des Zeugen um Jugendliche handelt, vermutlich auf den Zeugen aufmerksam. Beim Öffnen der Tür konnte der 45-Jährige die beiden etwa 180cm großen männlichen Unbekannten noch davonlaufen sehen. Insgesamt vier Briefkästen waren aufgebrochen, außerdem wurde eine Abdeckung der Sprechanlage gewaltsam entfernt. Auch einen Feuerlöscher nutzten die beiden, im Hausflur befand sich eine weiße Schicht auf dem Boden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.