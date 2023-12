Gestern Abend (21.12.2023) zwischen 19:20 Uhr und 19:30 Uhr zerstörte ein Mann das Glas einer Bushalltestelle am ZOB, indem er einen Gullideckel dagegen warf.

Düren (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen.



Gegen 19:20 Uhr wurden Beamten einer Streifenwagenbesatzung von einem 49-jährigen Dürener auf der Josef-Schregel-Straße angehalten und angesprochen. Er berichtete, dass ein Unbekannter nach einer Auseinandersetzung in einer Lokalität unmittelbar gegenüber des ZOB wutentbrannt nach draußen gerannt sei. Dort nahm er offenbar einen Gullideckel aus der Einbettung im Boden und warf ihn gegen die Scheibe eines Bushäuschens. Infolgedessen zerbrach die Scheibe und der Mann flüchtete in Richtung Stolzestraße.



Der Mann wird von dem Zeugen wie folgt beschrieben:



männlich



arabisch aussehend

20-30 Jahre

Kappe mit dunkler Farbe

graue Jacke

schwarze Jeans

schwarze Schuhe



Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.