Dumm gelaufen! Das muss sich am Sonntagmorgen (10.11.2023) ein Dieb gedacht haben, der beim Versuch, in einem Pkw in Langerwehe Beute zu machen, vom Besitzer des Fahrzeugs in diesem eingesperrt wurde.

Langerwehe (ots) - Gegen 09:27 Uhr fiel einem 38-jährigen Anwohner aus Langerwehe ein Mann auf, der in der Amselstraße sämtliche Fahrzeuggriffe anfasste, um offenbar zu prüfen, ob die Fahrzeuge verschlossen sind.

Beim Fahrzeug des Nachbarn des Zeugen schien der Plan des Diebes zunächst aufzugehen. Der Täter öffnete die Pkw-Tür und setzte sich in das Fahrzeug.



Der Zeuge, der dies beobachtete informierte umgehend seinen Nachbarn, den 58-jährigen Besitzer des Fahrzeugs aus Langerwehe, der daraufhin das Auto abschloss und dann die Polizei verständigte.



Aufgrund fehlender Ausweisdokumente wurde der Beschuldigte von den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten der Polizeiwache Düren zugeführt. Hierbei stellte sich heraus, dass der 33-Jährige aus Oberhausen, der bereits in der Vergangenheit wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, aktuell von der Staatsanwaltschaft Hannover gesucht wurde.

Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls.