In der Zeit von Samstag (25.11.2023) bis Samstag (02.12.2023) kam es zu mehreren Diebstählen in der Kirche St.

Jülich (ots) - Martinus. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Der 67-jährige Küster der Gemeinde stellte am Abend des 25.11.2023, gegen 18:30 Uhr, zunächst den Diebstahl eines Altarkreuzes fest. Einige Tage später waren außerdem Teelichte gestohlen und ein Opferstock geöffnet und entleert worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in der Kirche in der Kirchstraße beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.