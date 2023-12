Drei schwer Verletzte und zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro - das ist die Bilanz eines Autounfalls auf der L14 bei Koslar.

Jülich (ots) - Der Verursacher des Unfalls hatte vor Fahrtantritt auf einer Party Alkohol konsumiert.



In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags (17.12.2023) rief ein Zeuge die Rettungskräfte und die Polizei zur Kreuzung der L14 mit dem Engelsdorfer Weg zwischen Merzenhausen und Koslar. Kurz zuvor hatte sich dort folgendes zugetragen: Eine 38 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Jülich, deren Wagen insgesamt mit vier Personen besetzt war, näherte sich auf der L14, von Merzenhausen kommend, der Kreuzung zum Engelsdorfer Weg.



An der Kreuzung angekommen, sah die Fahrerin, wie sich aus Richtung Koslar ein weiteres Fahrzeug der Kreuzung näherte. Da sie vorfahrtsberechtigt war, nahm sie an, der Wagen würde anhalten und setzte ihre Fahrt fort. Das andere Auto, gefahren von einem 30-Jährigen Aldenhovener, stoppte jedoch nicht. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem der Wagen der Jülicherin von der Fahrbahn geschleudert wurde. Die Fahrerin selbst wurde leicht, zwei ihrer Mitfahrenden schwer verletzt. Auch der Unfallverursacher selbst wurde schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.



Während der Unfallaufnahme und dem Gespräch mit dem Fahrer des Wagens, der die Vorfahrt missachtet hatte, fiel den Polizeibeamten auf, dass der 30-Jährige Alkohol getrunken haben musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Er selbst gab an zuvor eine Diskothek besucht und Alkohol genossen zu haben.



Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholkonsum verantworten.



Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Kreuzung gesperrt werden.