Derzeit unbekannten Tätern empfiehlt die Polizei, sich zwei besondere Wünsche auf den höchstpersönlichen Wunschzettel zu notieren: Fairness und Rechtschaffenheit! Denn offensichtlich sind bei diesen, jetzt durch die Polizei gesuchten Dieben, solche Tugenden durch anstandslose Besitzgier verdrängt worden.

Aldenhoven (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 08:00 Uhr und im Übergang zum Tageslicht, hatten sich zwei Täter nach Öffnen und Übersteigen eines Zauns Zugang auf eine Weihnachtsbaumplantage im Weiler Pützdorf verschafft. Dabei war es ihnen offensichtlich egal, dass sie durch den Einsatz einer Motorsäge und freudentaumeliges Gelärme die Betreiber der Anpflanzung auf sich aufmerksam machten.

Jedoch gelang es den Tätern noch rechtzeitig mit ihrer vom Stamm gesägten Beute, zwei stattlichen, knapp zwei Meter hohen Nordmanntannen, unter Verwendung eines Pkw vom Tatort zu flüchten. Die hinzu gerufene Polizei veranlasste sofort eine Fahndung, die bislang noch nicht zum Antreffen der Beschuldigten führte.

Das Täterfahrzeug, das zuvor in der Nähe des Sportplatzes geparkt worden war, flüchtete mit den eingeladenen Christbäumen durch die Feldgemarkung, dann in Richtung Römerpark. Nach ersten Zeugenhinweisen könnte es sich um einen dunklen Citroen gehandelt haben.



Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.



Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Weihnachtsbäume nimmt die Kreispolizeibehörde unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen.