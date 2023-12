Am Mittwochmittag (27.12.2023) ereignete sich auf der Landesstraße 241 Höhe Hasselsweiler ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 67-Jähriger aus Titz schwer verletzt wurde.

Titz (ots) - Gegen 11:45 Uhr befuhr ein 73-Jähriger, ebenfalls aus Titz, mit seinem Pkw die Kreisstraße 7 und beabsichtigte nach rechts auf die L 241 in Richtung Jülich abzubiegen.

Hierbei kollidierte er mit dem Pkw eines 67-Jährigen aus Titz, der die L241 in Richtung Jülich befuhr. Durch den Unfall erlitt der 67-Jährige schwere Verletzungen, er musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt. Der Pkw des 67-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 241 komplett gesperrt werden.