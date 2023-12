Unbekannte Einbrecher durchwühlten am Dienstag (26.12.2023) die Wohnung einer 84-Jährigen aus Birkesdorf und entwendeten Bargeld.

Düren (ots) - Nach ersten Ermittlungen schlugen die Täter in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr zu. Sie hebelten die Terrassentür der Wohnung in der Effertzgasse auf und durchwühlten in mehreren Räumen Schränke. Anschließend entkamen sie unerkannt.



Die Polizei bittet nun Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.