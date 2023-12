Ein Baumaschinenhandel in der Frankenstraße war in der Zeit von Mittwoch (20.12.2023) bis Mittwoch (27.12.2023) das Ziel von Einbrechern.

Düren (ots) - Nach Angaben des 64-jährigen Geschädigten hatte dieser das Geschäft am 20.12.2023 gegen 17:15 Uhr verlassen. Bei seiner Rückkehr am 27.12.2023 gegen 12:30 Uhr musste der 64-Jährige den Einbruch und Diebstahl diverser Baumaschinen feststellen. Die unbekannten Täter hatten die Eingangstür zu dem Ladengeschäft gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt verschafft. Mit Baumaschinen und Werkzeugzubehör mit einem geschätzten Wert von 15.000 Euro entkamen sie unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.