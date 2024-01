Eingebrochen wurde in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Merzenich - Girbelsrath in der Zeit von Samstag (30.12.2023), 12:00 Uhr bis Dienstag (02.01.2024), 10:00 Uhr.

Merzenich (ots) - Während sich der Bewohner im Urlaub befand, verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in die Wohnräume des Hauses. Dort betraten sie das Schlafzimmer und durchsuchten dort mehrere Kommoden. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

Angehörige des Geschädigten, die in seiner Abwesenheit nach dem Rechten schauen wollte, bemerkten den Einbruch und verständigten sofort die Polizei.



Die Beamten haben Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeileitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.